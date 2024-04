Veröffentlicht am 9. April 2024 von wwa

NEUWIED – DIE LINKE tritt am 9. Juni für die Neuwieder Stadtratswahl an

Mit insgesamt 18 Bewerberinnen und Bewerbern wird DIE LINKE am 9. Juni für die Neuwieder Stadtratswahl antreten. Typischerweise kommen in dieser Partei Menschen zusammen, die sich für soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, Antifaschismus und andere linke Anliegen engagieren. Tatiane Kühnapfel wurde in der Mitgliederversammlung auf Platz 1 gewählt, das Stadtratsmitglied Tsiko Amesse auf Platz 2. Insgesamt bildet die Liste eine große Vielfalt hinsichtlich Beruf, Alter, Geschlecht, sozialer Herkunft und Wohnort in Neuwied ab. Über 70-Jährige treten ebenso an wie junge Menschen Anfang 20. Pragmatische Kommunalpolitik mit den Bürgerinnen und Bürgern liegt allen Kandidierenden am Herzen. DIE LINKE werde sich jedoch nicht oft künstlich geschaffenen, also hausgemachten Sachzwängen quasi schicksalsergeben unterwerfen. Als weitere Kandidatinnen und Kandidaten folgen auf der Liste für den Stadtrat Timon Horsch, Vivian Hornberg, Kai Hornberg, Sebastian Kühnapfel, Siegfried Kowallek, Rainer Temming, Norbert Haas, Meike Barth, Andreas Barth, Adjowa Wovi-Amesse, Sergiu Manus, Boris Simon, Jonas Hofmann, Julian Spreng, Maximilian Volk und Gustav Gehrmann. Gelegenheiten zum Gespräch mit den Bewerberinnen und Bewerbern bestehen auf jeden Fall an den Infoständen der Partei.