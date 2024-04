Veröffentlicht am 9. April 2024 von wwa

KIRCHEN – Muttertags-Konzert mit dem Duo Rosenpfeffer am 12. Mai 2024 im Vintage Kontor in Kirchen / Sieg

Zeit ist kostbar, vor allem wenn man sie verschenkt. Das Vintage Kontor hat zum Muttertag eine ganz besondere Veranstaltung geplant: Ein Muttertagskonzert in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre! Der Nachmittag startet mit Kaffee und Kuchen, gefolgt von einem Konzert des Duos Rosenpfeffer voller liebevoller und humorvoller Songs, die sich um zwischenmenschliche Beziehungen drehen. Die Gäste erwartet ein Mix aus eigenen Stücken und bekannten Liedern.

Das Duo Rosenpfeffer präsentiert seine Songs verschmelzend zweistimmig gesungen, mit Gitarre begleitet und mit Melodien auf der Melodika ergänzt. Dabei ergänzen Noémi Schröder und Nicolai Burchartz ihre feinsinnigen, sensiblen und durchaus immer wieder witzigen deutschsprachigen Chansons mit Interpretationen von Lieblingsstücken anderer Künstler. Im aktuellen Programm dreht sich alles um die Pole „Nähe und Distanz“ und wie diese unser Leben bestimmen.

Was macht eine wirklich gute Freundschaft aus? Wie fährt man ohne Streit in den Urlaub? Wieso fällt es uns so schwer, Grenzen zu setzen und was macht man mit einer großen Liebe, die man nicht vergessen kann?

Das perfekte Geschenk zum Muttertag! Ein entspannter Nachmittag für alle, die Freude an Musik haben – natürlich nicht nur für Mütter. Am Muttertag, Sonntag, 12. Mai ab 15 Uhr / Konzertstart: 16 Uhr – Ende: ca. 18 Uhr. Ticket-Preis pro Person: 29,50 Euro inklusive Kaffee und Kuchen, sowie einer wunderschönen Rose für jeden, der mag. Die Ticketanzahl ist auf 50 Stück begrenzt. Tickets können direkt im Vintage Kontor im Laden erworben werden, oder Online. Fotos: Duo Rosenpfeffer