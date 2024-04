Veröffentlicht am 9. April 2024 von wwa

ASBACH – Verdacht des gemeinschaftlich begangenen Ladendiebstahls – Polizei veröffentlicht Fotos der Tatverdächtigen

Am 03. Februar 2024, gegen 16:00 Uhr, betraten insgesamt vier unbekannte weibliche Täterinnen einen Netto-Discounter in Asbach, Landkreis Neuwied, und füllten hier vier Einkaufstaschen mit diversen Waren. Durch zielgerichtetes Deponieren der Tüten im Ausgangs- und Kassenbereich und durch Ablenkung der Kassiererin gelang es ihnen, zwei der vier Taschen unbemerkt aus dem Markt zu schaffen, ohne für die Ware zu bezahlen. Die vier unbekannten Täterinnen gingen hierbei zielgerichtet und professionell vor. Nachdem die Tathandlung einer Mitarbeiterin aufgefallen war und sie versuchte, das Abtransportieren weiterer Taschen zu unterbinden, verließen die Täterinnen den Markt fluchtartig in unbekannte Richtung. Lichtbilder sind unter https://s.rlp.de/ALa4P einsehbar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Neuwied unter der Nummer 02631-878-0 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei