Veröffentlicht am 9. April 2024

NEUWIED – Diebstahl von Wellensittichen in Neuwied

Eine Frau erschien am 08. April 2024 gegen 15:45 Uhr auf der Polizeidienststelle und gab an, dass einige ihrer Wellensittiche geklaut worden sind. Sie züchtet diese und bietet sie EbayKleinanzeigen zum Verkauf an. Ein Interessent kam zu ihr nach Hause und kaufte, wie vorher besprochen, drei Vögel. Der Käufer habe dann zügig die Wohnung verlassen. Danach ist ihr aufgefallen, dass weitere sieben Vögel fehlten. Der Schaden beläuft sich auf 560 Euro. Quelle: Polizei