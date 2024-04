Veröffentlicht am 9. April 2024 von wwa

RAUBACH – PKW prallt in Raubach gegen Hauswand – Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Am späten Montagabend ereignete sich in der Harschbacher Straße in Raubach ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrzeugführer mit seinem PKW durch einen Vorgarten fuhr und anschließend gegen eine Hauswand prallte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem männlichen Fahrzeugführer im mittleren Erwachsenenalter Alkoholeinfluss fest. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die ambulant an der Unfallstelle behandelt wurden. An seinem PKW und am Haus entstand jeweils ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Quelle: Polizei