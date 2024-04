Veröffentlicht am 8. April 2024 von wwa

KIRCHEN – Siegperle startet in Wandersaison 2024 mit geführten Wanderungen und Tagesfahrt – Die Anmeldephase zu den nächsten Aktivitäten der Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. läuft – Auch neue Mitglieder sowie Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Passend zum Frühlingbeginn sind die neuesten Vereinsnews des Kirchener Wandervereins „Siegperle“ erschienen. Neben den Empfehlungen zu den Angeboten des Deutschen Volkssportverbandes (IVV-Wandertage und geführte IVV-Wanderungen) in der näheren Umgebung planen die „Siegperlen“ in den nächsten Wochen und Monaten auch zahlreiche eigene, geführte Wanderungen in der Region sowie Tagesfahrten im Bus.

Den Aufschlag zu den geführten Touren macht der Verein bereits am Sonntag, den 21. April in Mudersbach. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr auf dem Otto-Hellinghausen-Platz (Ecke Brückenstraße/Im Hüttenwald). Hierbei ist auch die begehrte IVV-Wertung erhältlich. Das Startgeld pro Person liegt bei 3 €, Kinder bis 12 Jahre sind gratis.

Auf einer 12 km langen Wanderung wird der Schiefer-Erz-Eisenweg auf der Seite von Birken näher erkundet. Gleich zu Beginn ist sogar eine kleine Führung durch das Besucherbergwerk „Wilhelmslust“ (GeoPunkt) möglich. Über die Hohe Ley und Birker Ley führt die Strecke zum Gipfelkreuz der Sandhalde Charlottenhütte. Unterwegs ist am Birker Backes eine Rast eingeplant. Hier schlägt auch Peter Koch von der Feldküche Giebelwald auf und hat ein kleines Essen (Hähnchen-Curry mit Reis) sowie Kaffee und Waffeln im Angebot. Alternativ zur großen Runde ist auch ein 3,5 km langer Spaziergang inkl. Besichtigung „Wilhelmslust“ und Rast beim Birker Backes möglich.

Mit einer familiengerechten Walpurgis-Wanderung (Kostümführung) rund um den Ottoturm am 05. Mai, Start um 9:30 Uhr auf dem Wanderparkplatz hinter dem Restaurant Waldhof, Auf der Sohle 2, Kirchen-Herkersdorf werden die geführten Touren fortgesetzt. Rund um den GeoBlick Ottoturm wird auf einer ca. 6 km langen Wanderung auf Pfaden und Wegen zwischen Herkersdorf und Offhausen die direkte Umgebung näher inspiziert. Das Startgeld beläuft sich auf 5 €, Kinder bis 12 Jahre sind wiederum gratis.

Der Startschuss für die Tagesfahrten mit dem Bus soll am Sonntag, 26. Mai fallen. Der Ausflug führt zu den Wanderfreunden Longuich e. V. an die Mosel. Dort beginnt der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück im Weingut J. Schmitt. Anschließend werden die Teilnehmer-/innen durch Wanderführer des Vereins Longuich über eine 12 km-Strecke des Moselsteig Seitensprung Longuicher Sauerbrunnen durch eine abwechslungsreiche Wein- und Kulturlandschaft geleitet. Diejenigen, die es kürzer mögen, erwartet eine ca. 5 km-Runde u. a. vorbei an der Römischen Villa urbana.

Nach Rückkehr von den Wanderstrecken ist eine Weiterfahrt nach Trier mit einem ausgiebigen Aufenthalt zur freien Verfügung beabsichtigt. Die Fahrtkosten inkl. Startgeld liegen bei 20 € pro Person, Kinder zahlen die Hälfte, zzgl. der Kosten für das gemeinsame Frühstück.

Anmeldungen für alle Vereinsaktivitäten sind am einfachsten möglich über die Internetseiten www.siegperle.de und dort über Geführte Wanderungen bzw. Busreisen. Per Link geht es dort zu den jeweiligen Anmeldemasken. Alternativ besteht auch die Möglichkeit sich unter Angabe seiner Kontaktdaten per E-Mail an siegperle@aol.com oder telefonisch unter (0 27 41) 69 72 bei Sven Wolff anzumelden.