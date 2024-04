Veröffentlicht am 8. April 2024 von wwa

A K T U E L L – BUCHHOLZ – Verkehrsunfall an der Einmündung L 274 / L 273 Höhe Buchholz (WW) Sauerwiese – zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Am 08. April 2024 ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung L 274 / L 273 Höhe Buchholz (WW) Sauerwiese, zwischen einem PKW-Fahrer und einem Motorradfahrer inklusive Mitfahrer. Vermutlich durch die blendende Sonne übersah der 24-jährige PKW-Fahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer und bog von der L 274 nach links auf die L 273 ab. Der Motorradfahrer konnte trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr ausweichen bzw. anhalten und kollidierte mit dem PKW. Beide Motorradfahrer wurden durch den Zusammenprall verletzt. Die Mitfahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Kölner Krankenhaus gebracht. Der Fahrer kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Die Verletzungen sind nach ersten Erkenntnisnissen der Polizei nicht lebensbedrohlich. Quelle: Polizei