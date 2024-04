Veröffentlicht am 8. April 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Abenteuer Heimat: Gemeinsam die Region neu entdecken – Veranstaltungsreihe des Kreises widmet sich Friedrich Wilhelm Raiffeisen

„Abenteuer Heimat“ geht in die nächste Runde: Die Reihe von Kreisvolkshochschule und Westerwald-Sieg-Tourismus macht am Sonntag, 21. April, Station in Hamm. Von 14.30 bis etwa 16 Uhr geht es ins Deutsche Raiffeisenmuseum (Foto: Markus Döring). Auf zwei Etagen und in acht Ausstellungsräumen gewährt es einen Einblick in Leben und Werk des größten Sohnes von Hamm. Zahlreiche Originale sind zu besichtigen: Raiffeisens Geburtsurkunde, Dokumente zu seiner Ausbildung sowie Schriftstücke und Protokolle von seinen verschiedenen Bürgermeisterstellen. Ein Highlight der Ausstellung ist die Original-Totenmaske, die unmittelbar nach Raiffeisens Ableben angefertigt wurde. Und natürlich ist die Gründerzeit der Genossenschaften dokumentiert. In einem eigenen Raum sind Bücher und Schriftstücke, Bilder und kleine Geschenke von Besuchern aus vielen Ländern ausgestellt. Ihre Gastgeschenke zeugen von der heute weltumspannenden Bedeutung der Idee Raiffeisens. Treffpunkt ist am Eingang des Raiffeisenmuseums, Erwachsenen zahlen vor Ort 5 Euro für die Teilnahme, Kinder bis zum Alter von 12 Jahren 2 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812213. Foto: Markus Döring