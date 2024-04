Veröffentlicht am 8. April 2024 von wwa

BEROD – Brand eines Wohngebäudes in Berod bei Hachenburg

Montagvormittag, 08. April 2024, gegen 10.30 Uhr, kam es in Berod bei Hachenburg, Am Lauterberg, zu einem Gebäudebrand. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen geriet eine, in ein Wohngebäude integrierte, Garage in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren Berod bei Hachenburg und Altenkirchen schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Jedoch entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Neben der Feuerwehr waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei Altenkirchen im Einsatz. Quelle: Polizei