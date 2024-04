Veröffentlicht am 8. April 2024 von wwa

KIRCHEN – Drogen- und alkoholbeeinflusster PKW-Fahrer hat keine Fahrerlaubnis

Am 07. April 2023 wurde gegen 23:00 Uhr in der Wingendorfer Straße in Kirchen (Sieg) ein 24jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle versuchten er, sowie seine 21jähriege Beifahrerin die Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf offenbar über die Fahrereigenschaft des jungen Mannes zu täuschen, dies misslang jedoch. Die Kontrolle ergab letztlich, dass der Mann nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war und weiterhin unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stand. Dessen nicht genug, führte er zudem in Deutschland nicht zugelassene Medikamente mit. Gegen den Mann wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Arzneimittelgesetz ermittelt. Quelle: Polizei