Veröffentlicht am 7. April 2024 von wwa

DREISBACH – Radfahrer nach Sturz in Dreisbach verletzt

Samstagnachmittag, 06. April 2024, 16:15 Uhr, wurde ein gestürzter Radfahrer in Dreisbach gemeldet. Der 53jährige Einwohner eines Nachbarortes hatte in der Hauptstraße die Kontrolle über sein Pedelec verloren, weil die mitgeführte Tasche in das Vorderrad geraten war. Wahrscheinlich bewahrte der getragene Fahrradhelm den Mann vor schlimmeren Verletzungen. So kam er mit Prellungen davon. Quelle: Polizei