GIESENHAUSEN – Verkehrsunfallflucht durch Zusteller in Giesenhausen

Beobachtet von Zeugen wendete der Fahrer eines Zustellfahrzeuges am Samstag, 06. April 2024, 16:67 Uhr, im Eichenweg in Giesenhausen sein Fahrzeug in einer Grundstückseinfahrt. Dabei beschädigte er einen Randstein auf dem Grundstück und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an. Quelle: Polizei