Veröffentlicht am 7. April 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Fahrzeug in Linz am Rhein mit Schlangenlinien unterwegs – Blutprobe fällig

Samstagnachmittag meldete sich ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Linz, um ein unsicher geführtes Fahrzeug zu melden. Der Mitteiler verfolgte das Fahrzeug bis zu dessen Zielort, wo auch die Polizeibeamten hinzukamen. Dort bestätigte sich die Vermutung: Ein Alkoholtest beim 54-jährigen Fahrzeugführer erbrachte ein Ergebnis über dem erlaubten Wert. Dem Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Quelle: Polizei