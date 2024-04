Veröffentlicht am 7. April 2024 von wwa

UNKEL – Diebstahl aus Fahrzeug in Unkel

Im Zeitraum zwischen dem 05. April 2024, 07:00 und 06. April 2024, 20:00 Uhr wurde das Beifahrerfenster eines, auf der Rabenhorststraße in Unkel, geparkten Autos eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden Bargeld, sowie persönliche Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten. Quelle: Polizei