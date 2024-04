Veröffentlicht am 7. April 2024 von wwa

RENNEROD – Polizei sucht Unfallort –

Durch die Polizei Westerburg wird derzeit ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet von Rennerod bearbeitet. Demnach kam es am Samstagvormittag, 06. April 2024 zwischen 10.00 und 11.00 Uhr im Stadtgebiet vermutlich zu einer Beschädigung an einer Mauer, einer Grundstückeinfahrt oder einer Hauswand. Die genaue Unfallörtlichkeit ist nicht bekannt. Daher bittet die Polizei um Hinweise, wer an seinem Anwesen oder öffentlichen Einrichtungen neue Schäden festgestellt hat. Quelle: Polizei