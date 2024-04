Veröffentlicht am 7. April 2024 von wwa

NEUWIED – Erneuter Brand im leerstehenden Waldhaus Wingertsberg in Oberbieber

Am 07. April 2024 gegen 15.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei erneut zum alten Hotel Waldhaus Wingertsberg in Neuwied Oberbieber alarmiert. Hier war es zum wiederholten Male zu starker Rauchentwicklung gekommen, die auf mehrere Glutnester / Brandherde in dem leerstehenden und baufälligen Hotel zurückzuführen war. Derzeit laufen Nachlöscharbeiten der Feuerwehr. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden. Quelle: Polizei