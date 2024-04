Veröffentlicht am 6. April 2024 von wwa

DATTENBERG – Verkehrsunfall in Dattenberg endet in Platzverweis

Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gemarkung Dattenberg. Ein 69-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße Auf der Hohl und kollidierte mit dort abgestellten Müllcontainern. Einer der Müllcontainer wurde mit derartiger Wucht getroffen, dass der in einen angrenzenden Grundstückszaun geschleudert wurde und ebenfalls beschädigte. In die, durch die Polizei Linz durchgeführte Unfallaufnahme, mischte sich der 34-jährige Sohn des Unfallverursachers ein. Der Sohn, der weder Beteiligter des Unfalls war, noch diesen beobachtet hatte, störte die Unfallaufnahme erheblich. Um eine sachgerechte Ermittlung des Unfallverlaufs ermöglichen zu können, musste ihm ein Platzverweis ausgesprochen werden. Quelle: Polizei