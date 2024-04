Veröffentlicht am 6. April 2024 von wwa

PRACHT – Spielplätze in Pracht wieder geöffnet

Nach der Winterzeit können nun zum Frühlingsanfang die Spielplätze in den Ortsteilen Pracht und Wickhausen sowie der Bolzplatz in Pracht und in Niederhausen wieder genutzt werden. Anfang März wurden die Spielplätze geprüft und am vergangenen Wochenende haben fleißige Helfer die Spielplätze auf Vordermann gebracht. Unter Anleitung der Spielplatzbetreuer (Markus Birkenbeul, Georg Fuchs und Andreas Schlak) wurden die Sandkästen und das Gelände gereinigt und als Fallschutz wurde Hackschnitzel verteilt. Auch wurde an der Matschanlage in Wickhausen die Wasserpumpe montiert, worüber sich die anwesenden Kinder sehr freuten. Besonderen Dank sprach Ortsbürgermeister Udo Seidler den Jugendlichen aus, die sich tatkräftig an der Aktion „Frühjahrsputz auf den Spielplätzen“ beteiligt hatten.

Der Spielplatz in Niederhausen kann nur bedingt genutzt werden. Hier werden in nächster Zeit noch umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Unter anderem wird ein neuer Sandkasten, eine neue Rutsche und eine neue Feder Wippe aufgestellt.

Die Ortsgemeinde wünscht allen Kindern viel Spaß und Freude auf den Spiel- und Bolzplätzen der Ortsgemeinde Pracht.