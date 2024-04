Veröffentlicht am 6. April 2024 von wwa

WISSEN – Reparatur-Café in Wissen öffnet wieder

Das Team des ehrenamtlichen Reparatur-Cafés der Verbandsgemeinde Wissen ist am Mittwoch, 10. April, von 14 bis 18 Uhr im Foyer des kulturWERKwissen (Walzwerkstr. 22, 57537 Wissen) tätig. Wer ein defektes Elektro-Gerät etc. hat, kann es gerne zur möglichen Reparatur mitbringen. Immer am 2. Mittwoch im Monat hat die nachhaltige Einrichtung geöffnet. Die freiwilligen Spenden der Besucher gehen komplett an einen guten Zweck. Infos zum Reparatur-Service bei Teamleiter Hermann Stausberg unter Tel. 02742 71919 oder bei der Ehrenamtsbörse der VG Wissen unter Tel. 02742 939-159. Eine Anmeldung ist erwünscht, man kann aber auch spontan vorbeikommen. Foto: Theis