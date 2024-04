Veröffentlicht am 5. April 2024 von wwa

MUDERSBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 in Mudersbach

Donnerstagmittag, 04. April 2024, ereignete sich in der Ortslage Mudersbach, auf der B 62, gegen 13:30 Uhr ein größerer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer befuhr innerhalb der Ortschaft Mudersbach die Siegstraße in Richtung B 62. An der Einmündung Siegstraße/B 62, deren Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt ist, bog er nach links auf die B 62 in Richtung Kirchen ab. Er missachtet den Vorrang einer von rechts aus Richtung Siegen kommenden 65-jährigen Pkw-Fahrerin, die auf der B 62 fuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Die 65-jährige verlor die Kontrolle über ihren PKW, geriet ins Schleudern, überfuhr eine Verkehrsinsel in Fahrbahnmitte und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit der linksseitigen Schutzplanke sowie einer auf der B 62 entgegenkommenden 34-jährigen Pkw-Fahrerin kollidierte. Durch den Unfall wurden drei Personen verletzt und in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei