Veröffentlicht am 4. April 2024 von wwa

A K T U E L L – HACHENBURG – Wohnungsbrand in Hachenburg

Die Leitstelle Montabaur alarmierte die Feuerwehr zum Brand eines Wohnhauses in der Nisterstraße in Hachenburg. Dort ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zum Brandausbruch gekommen. Die Löscharbeiten sind derzeit im Gange. Quelle: Polizei