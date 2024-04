Veröffentlicht am 4. April 2024 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall auf der B 62 – Vollsperrung der B 62

Wegen eines Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen und sieben verletzten Insassen ist die B 62 in der Ortslage Mudersbach am Ortsausgang in Richtung Siegen derzeit gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. Die Straßenmeisterei ist bestrebt eine örtliche Umleitung, soweit möglich, einzurichten. Quelle: Polizei