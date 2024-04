Veröffentlicht am 4. April 2024 von wwa

STADT NEUWIED – „Platzwechsel – Bewege dein Leben in Neuwied“ geht in die zweite Runde

Pünktlich zu Beginn des Frühjahrs geht „Platzwechsel – Bewege dein Leben“ in Neuwied in die zweite Runde. Frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein wecken neue Energie und laden zu Bewegung an der frischen Luft ein.

Passend dazu wird der Bewegungsparcours am Grüngürtel im Quartier Raiffeisenring am 11. April 2024 um 16:00 Uhr mit professionell gestalteten Stationsschildern neu eröffnet. Der Parcours nutzt die Gegebenheiten vor Ort, um mit Hilfe von einfachen Übungen ganzjährig in Bewegung zu kommen oder zu bleiben.

Mit der Neueröffnung geht „Platzwechsel – Bewege dein Leben“, ein bundesweites Projekt zur Bewegungsförderung in der Kommune, 2024 in die zweite Runde. Auch in diesem Jahr erhalten die Bürgerinnen und Bürger aus Neuwied wieder die Möglichkeit, kostenfrei verschiedene Bewegungsangebote auszuprobieren – ganz nach dem Motto „Neuwied macht sich fit“.

Platzwechsel wurde auf Initiative von Bewegungsmanager Stefan Puderbach nach Neuwied gebracht. Die Umsetzung des Projektes wird durch die Stadt Neuwied, Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung und Prävention des Landkreises Neuwied, das Quartiersmanagement Raiffeisenring, der Ortsgemeinde Rengsdorf tatkräftig unterstützt und durch die ortsnahe Debeka BKK gefördert.

Lust auf einen Platzwechsel? Dann bleiben Sie gespannt auf das diesjährige Programm, das bald veröffentlicht wird. Alle Infos gibt es hier: www.platzwechsel.jetzt/neuwied