Veröffentlicht am 4. April 2024 von wwa

KIRCHEN – Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ widmet sich der Geschichte Kirchens – Vom letzten hochnotpeinlichen Halsgericht zur Lokomotivfabrik mit Weltruf

Im Landkreis Altenkirchen gibt es viel Spannendes zu entdecken – daher bieten Kreisvolkshochschule und Westerwald–Sieg-Tourismus auch 2024 die Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ mit spannenden Exkursionen von Willroth bis Friesenhagen an. Am Sonntag, 7. April, startet die diesjährige Reihe mit einem historischem Stadtrundgang mit Hubertus Hensel durch Kirchen. Vom Krankenhaus in der Bahnhofstraße, dem einstigen Einfallstor von Kirchen, werden die Teilnehmer bei dieser Führung bis zum Stammhaus der Fabrikantenfamilie Jung in der „Oberstadt“ und zurück über den historischen Teil des Friedhofes, den „Schlafplatz der Millionäre“ und die Brückenstraße geleitet. Dabei werden nicht nur die historischen Villen ein Thema sein, sondern auch die nachhaltigen Entwicklungen in vielerlei Hinsicht für die heutige Stadt Kirchen. Treffpunkt ist direkt am Eingang des Kirchener Krankenhauses. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 2 Euro, zahlbar vor Ort. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812213.