MORSBACH – Die Königin amüsiert sich – Orgelmusik und Literatur mit Witz – Ulrich E. Hein (Sprecher) – Dirk van Betteray (Orgel)

Benefizkonzert zugunsten des Projektes „Musikalische Früherziehung für alle “ der Musikschule Morsbach e.V. am Mittwoch, 24. April 2024, 19.00 Uhr, St Mariä Heimsuchung, Morsbach- Holpe (Pfarrer-Pfulgfeler Weg 1).

Unter dem Motto „Die Königin amüsiert sich“ findet in St. Mariä Heimsuchung, Holpe am Mittwoch, 24. April 2024 um 19 Uhr ein heiteres Orgelkonzert mit Literatur statt. Auf der historischen Klaisorgel in Holpe, einer wahren Königin der Instrumente, spielt Dirk van Betteray „Orgelmusik mit Witz“. Ulrich E. Hein steuert „Literatur mit Witz“ bei. Anlass ist der 55. Geburtstag des Organisten. Das Konzert wird als Benefizkonzert für das wichtige Projekt „Musikalische Früherziehung für alle“ der Musikschule Morsbach durchgeführt, bei dem alle Vorschulkinder in den Morsbacher Kitas kostenfrei Unterricht in musikalischer Früherziehung erhalten und so ihre musikalischen Fähigkeiten entdecken und entfalten können. Dr. Dirk van Betteray