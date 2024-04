Veröffentlicht am 4. April 2024 von wwa

BETZDORF – Jugendliche bei der Polizei Betzdorf

Drei Tage, vom 26. bis 28. März 2024 in den Fängen der Polizeiinspektion Betzdorf.

Inzwischen ist es eine gute Tradition geworden, dass die Polizei Betzdorf jedes Jahr in den Osterferien einigen am Polizeiberuf interessierten Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Polizei gibt. So konnten die nebenamtlichen Einstellungsberater von Polizeiinspektion und Kriminalinspektion Betzdorf sowie der Polizeiwache Wissen gemeinsam wieder elf jungen Menschen im Alter von 14 bis 23 Jahren drei spannende und informative Tage in der Karwoche bieten.

Am ersten Tag wurde die Polizei im Allgemeinen mit dem Schwerpunkt auf die umfangreiche Arbeit der Schutzpolizei vorgestellt. Highlight für die Praktikantinnen und Praktikanten war die Teilnahme an einer Kontrollstelle, in der sehr praxisnah ein Einblick die die Thematik der Verkehrskontrollen gegeben werden konnte.

Der zweite Tag wurde durch die Hochschule der Polizei selbst gestaltet. Beim „Campustag“ wurde den jungen Menschen eine interessante Übersicht zum Studium und dem Leben auf dem Campus geboten.

Der dritte und letzte Tag stand zunächst im Zeichen der Kriminalpolizei und ihrem Tätigkeitsfeld. Anschließend kam die Hundestaffel des Polizeipräsidium Koblenz zu Besuch und stellte ihre Arbeit mit den vierbeinigen Kollegen vor. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am letzten Tag war durchweg positiv und der Großteil der Interessenten gab an, sich später auch bei der Polizei bewerben zu wollen. Quelle und Foto: Polizei