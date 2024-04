Veröffentlicht am 3. April 2024 von wwa

HACHENBURG – Familiencircus „Ronelli“ gastiert in Hachenburg

Vor einigen Tagen machte das Abbild eines Dino Skeletts Furore im Internet. Entdeckt worden ist angeblich in der Nähe der uralten Keltensiedlung in der Gegend von Alhausen/Altburg an der Nister. Ob die Kelten schon damals Dinosauriersteaks am Lagerfeuer gebrutzelt haben, wird derzeit untersucht. Anschaulicher ist aber der riesige voll bewegliche Dino im Familiencircus „Ronelli“, der momentan auf dem Festplatz in der Hachenburger Altstadt residiert. Präsentiert wird ein anderthalbstündiges Programm der Spitzenklasse mit einem Einhorn, Akrobatik und Feuerschlucken. Ganz mutige Kinder dürfen den Dino sogar streicheln. Vorstellungen gibt es zwischen Donnerstag und Samstag jeweils um 16 Uhr. Der Sonntag, 7. April, steht um 11 Uhr im Zeichen eines Kindermitmachtags. Vor den einzelnen Vorstellungen steht eine Hüpfburg für die kleinsten Besucher bereit. (bt) Fotos: Bernhard Theis