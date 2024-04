Veröffentlicht am 3. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall in Altenkirchen

Dienstagnachmittag, 02. April 2024, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen, in der Quengelstraße, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer eines E-Scooters auf der Quengelstraße in Richtung Kölner Straße unterwegs, fuhr auf einen langsam fahrenden Pkw auf und kam zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter nicht haftpflichtversichert war. Quelle: Polizei