Veröffentlicht am 3. April 2024 von wwa

ST KATHARINEN – Solarkollektoren in St. Katharinen entwendet

Im Tatzeitraum zwischen 25. und 29. März 2024 entwendeten Unbekannte drei Solarkollektoren, die vor einem Einfamilienhaus in der Linzer Straße in Sankt Katharinen abgelegt waren. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Quelle: Polizei