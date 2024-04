Veröffentlicht am 3. April 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Vandalismus und Sachbeschädigung in Bad Hönningen

Zwischen Karfreitag und Dienstagmorgen entnahmen Unbekannte aus dem öffentlichen Bücherregal der Verbandsgemeinde mehrere Bücher und verbrannten sie in der naheliegenden Tiefgarage. Es entstand kein Gebäudeschaden. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei