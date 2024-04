Veröffentlicht am 2. April 2024 von wwa

BUCHHOLZ – Kennzeichendiebstahl in Buchholz (WW)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Montagmorgen sind an einem VW Caddy die beiden amtlichen Kennzeichen NR-VL 920 entwendet worden. Das Fahrzeug war auf einem Firmenparkplatz im Industriepark Nord in Buchholz, Ortsteil Mendt, abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei