Veröffentlicht am 2. April 2024 von wwa

WISSEN – Geführte Rundwanderung ab Wissen am Samstag

„Vom Erz zum Blech“ lautet der treffende Name einer längeren Wanderung mit Peter Gier am 6. April um 10 Uhr ab Wissen. Die Tour beginnt und endet an der Tourist-Information im RegioBahnhof, unterwegs gibt es einiges zu entdecken. Es sind noch Plätze frei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Für wander-erprobte Leute, für die eine rund 18 Kilometer lange Strecke kein Problem darstellt, ist die von der Wisserland-Touristik e. V. angebotene Wanderung gedacht. Während der circa sieben Stunden sind auch Pausen und ein kleiner Imbiss vorgesehen. Die Wanderroute folgt einigen der schönsten Wanderwege im Wisserland und führt über Schönstein, Blickhausen, Nieder- und Oberhövels, Mühlenthal und den Kucksberg zurück nach Wissen. Neben Erinnerungen an die Zeit der Montanindustrie werden die Wanderer mit schönen Ausblicken über das Wisserland belohnt.

Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person (incl. Imbiss). Die Tourist-Information Wisserland im RegioBahnhof Wissen freut sich noch auf kurzfristige Anmeldungen. Dies ist per Mail (info@wisserlandtouristik.de), telefonisch (02742 2686) oder persönlich möglich. Infos zur Wanderung auf wisserland.de/führungen. Foto: P. Gier