Veröffentlicht am 2. April 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Zur vollen Stunde am 16. April: „An den Mond“ – Lesung richtet den Blick gen Nachthimmel

Dem Blick in den nächtlichen Himmel wohnt schon seit Menschengedenken ein ganz besonderer Zauber inne. Doch unter all den leuchtenden Sternen und Himmelskörpern am Firmament übt wohl keiner eine so große Anziehung auf die Betrachtenden aus wie der Mond. Aus diesem Grund ist der Erdtrabant – als unergründliches Geheimnis oder als unerreichbarer Sehnsuchtsort – in Lyrik und Erzählung schon oft bestaunt und angerufen worden. Am Dienstag, 16. April, nehmen Brigitte Neumann und K. D. Boden in ihrer Lesung „An den Mond“ ab 15 Uhr alle Interessierten mit auf eine lyrische Reise zum kleinen Nachbarn unserer Erde. Veranstaltungsort ist wie gewohnt die StadtBibliothek, Pfarrstraße 8. „An den Mond“ ist Teil der gemeinsamen Veranstaltungsreihe des Seniorenbeirates der Stadt Neuwied und der StadtBibliothek „Zur vollen Stunde – Literatur am Nachmittag“. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung unter 02631 802 700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de ist erforderlich.