Veröffentlicht am 2. April 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Blockaden entdecken und lösen: Neuer Yoga-Kurs bei der Kreisvolkshochschule

Am Samstag, 13. April, startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen neuen Yogakurs. Der Gesundheitskurs unter der Leitung von Tanja Sauer bietet die Möglichkeit, in die wohltuende Welt des Yin und Vinyasa Yoga einzutauchen mit dem Ziel, Körper und Geist in Harmonie zu bringen. In dem Angebot, bestehend aus sechs Terminen à 60 Minuten – jeweils samstags von 10 bis 11 Uhr – wird mit Hilfe von Yoga eine Reise in den eigenen Körper unternommen, um verborgene Blockaden zu erkennen und sanft zu lösen.

Yin Yoga, bekannt für seine langsamen und tiefen Dehnungen, ermöglicht es, in die Tiefe der Muskeln und Faszien einzutauchen. Die fließenden Bewegungen des Vinyasa Yoga bringen Bewegung und Lebendigkeit in den Körper. Durch das synchronisierte Atmen und Bewegen im Einklang wird Raum für körperliche und geistige Entspannung geschaffen. Somit bietet der Kurs die Möglichkeit, vom Stress des Alltags loszulassen. Es sind keine Vorerfahrungen im Yoga erforderlich. Jeder ist herzlich willkommen, unabhängig von Alter oder Fitnesslevel. Die Teilnahme kostet 40 Euro.

Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de