Veröffentlicht am 2. April 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Landkreis Altenkirchen hält an „Siegtal pur“ fest

„Mit großem Bedauern haben wir die Entscheidung der Nachbarn im Kreis Siegen-Wittgenstein zur Kenntnis genommen, in diesem Jahr auf eine Beteiligung an ,Siegtal pur‘ zu verzichten“, so Landrat Dr. Peter Enders in einer Reaktion. „Siegtal pur“ sei Jahr für Jahr ein Beispiel dafür, wie eine Zusammenarbeit über Kreis- und Ländergrenzen hinweg funktioniere. Gerade nach der Corona-Pause sei der Andrang enorm gewesen. „Wir müssen jetzt den Blick nach vorn richten, denn eines ist klar: Vonseiten des Kreises Altenkirchen möchten wir an ,Siegtal pur‘ festhalten, dass sind wir schon den vielen Ortsvereinen schuldig, die an diesem Tag wichtige Einnahmen für ihre Arbeit erlösen.“ Enders kündigte an, dass zeitnah Gespräche mit den Verantwortlichen im Rhein-Sieg-Kreis geführt werden, um auszuloten, ob diese Großveranstaltung als Duo geschultert werden kann. „Und schließlich ist auch die Deutsche Bahn ein wichtiger Partner. Ohne deren Unterstützung und Kooperation kann ,Siegtal pur‘ nicht stattfinden.“