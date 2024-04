Veröffentlicht am 1. April 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Sachbeschädigung in Linz am Rhein – Inventar einer Tankstelle beschädigt

Ostermontag um 11:18 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Linz die Meldung über eine randalierende Person in einer Tankstelle in Rheinbrohl. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 41-jähriger Mann einen Kühlschrank in dem Innenraum der Tankstelle umgeworfen hat. Aufgrund dessen fiel das Kühlschrankinventar zu Boden und ging zu Bruch. Der Mann konnte durch eine Streife in Tatortnähe aufgegriffen werden. Er ist der Polizei hinreichend bekannt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Quelle: Polizei