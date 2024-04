Veröffentlicht am 1. April 2024 von wwa

STRASSENHAUS – Aufbruch eines Containers in 56587 Straßenhaus

In der Nacht zwischen Ostersonntag, 31. März 2024 und Ostermontag, 01. April 2024 machten sich gegen 01:00 Uhr zwei unbekannte Personen an einem Container eines Bauunternehmens in der Birkenstraße in Straßenhaus zu schaffen. Die Täter wurden jedoch durch die offensive Überwachung des Bauunternehmens von dem Gelände vertrieben und konnten nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen keine Beute erlangen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Straßenhaus zu melden. Quelle: Polizei