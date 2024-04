NEUWIED – Schwerer Verkehrsunfall in Neuwied Alteck

Veröffentlicht am 1. April 2024 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall in Neuwied Alteck

Am Sonntagmittag, 31. März 2024, ereignete sich gegen 14.25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der sogenannten Alteck zwischen Anhausen und Neuwied. Ein Fahrrad, ein Pkw und ein Motorrad fuhren in dieser Reihenfolge in Richtung Neuwied. Wegen des Überholverbots konnte der Pkw den Fahrradfahrer nicht überholen und verlangsamte daraufhin die Fahrt. Der 25jährige Motorradfahrer fuhr aufgrund nicht angepassten Abstandes auf den Pkw auf und kam zu Fall. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei