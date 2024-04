Veröffentlicht am 1. April 2024 von wwa

ENGERS – Neuwied, Stadtteil Engers – Randalierer kann sich nicht benehmen

Am 30. März 2024 meldeten Zeugen der Polizei Neuwied gegen 17.50 Uhr einen schreienden Mann im Bereich des Silbersees in Neuwied, Stadtteil Engers. Der Mann sei zudem mit Anlauf gegen einen Baum gelaufen. Durch die eingesetzten Beamten wurde der 39jährige Beschuldigte angetroffen. Ein Gespräch mit dem Mann war nicht möglich, da er sich in einem unkontrollierbaren Zustand befand und durchgängig schrie. Offenkundig stand der Mann erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Durchsuchung führte zum Auffinden eines psychoaktiven Stoffs. Der Mann wurde einer medizinischen Behandlung zugeführt. Im Zuge der ersten Untersuchung im Rettungswagen spuckte der Mann eine Sanitäterin an. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Quelle: Polizei