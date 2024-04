Veröffentlicht am 1. April 2024 von wwa

WISSEN – Die einstige Poststraße in Wissen

Nicht mehr allgemein bekannt dürfte sein, dass es in Wissen einmal eine Poststraße gab, hier auf einer Ansichtskarte von etwa 1930. Sie zog sich hin von der Ecke Richtweg/Rathausstraße bis zum heutigen Verkehrskreisel/Einmündung Oststraße. Das Postamt residierte von 1885 bis 1930 unter der Hausnummer 6 schräg gegenüber dem Bahnhof. Nach einem Einwohnerverzeichnis von 1931 befanden sich folgende Häuser an der Poststraße, die inzwischen längst in Rathausstraße umbenannt worden ist (v.l.): Betriebsdirektor Ludwig Patt (Nr. 16); Volksbank mit Direktor Richard Demmer (Nr. 14); Metzgerei Hermann Holschbach (Nr. 12); Dr. med. Ferdinand Philippi (Nr. 10); Kaufmann Alfred Hony, Poststr. ohne Hausnummer, aber höchstwahrscheinlich Nr. 8, Siegfried Hony (Eisen- und Metallgroßhandlung, Nr. 8), beides übrigens jüdische Geschäftsleute; Postamt und Hebamme Rosa Gatzka Nr. 6; Witwe Gustav Müller und Milchhandel Josef Gerhards (Nr. 4), später Fahrrad Becher sowie Kaufmann Peter Robert Müller und Luise Müller an der Ecke Richtweg (Nr. 2). (bt) Foto: Archiv Bernhard Theis