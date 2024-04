Veröffentlicht am 1. April 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Kinderzaubershow mit Miracelix gewinnen – Größte Gruppe beim 1. Bärchenlauf am 2. August in Waldbreitbach erhält Sonderpreis

Beim Bärchenlauf am Freitag, 2. August, hat Veranstalter VfL Waldbreitbach einen attraktiven Sonderpreis ausgelobt: Das Team, für das sich die meisten jungen Sportler vorangemeldet haben, darf sich über eine Kinderzaubershow mit Miracelix freuen.

„Besonders interessant ist der Sonderpreis für Kindertagesstätten und Grundschulen. Andere Kindergruppen und Vereine können sich aber auch beteiligen. Bei der Anmeldung muss lediglich ein einheitlicher Team-Name eingetragen werden“, erläutert Josef Hoß, Geschäftsführer des Vereins.

Zauberer Miracelix kommt nach Absprache in die Gewinnereinrichtung und präsentiert je nach Örtlichkeit und Wetter drinnen oder draußen seine Show speziell auf die kleinen Zuschauer. „An der Zauberschau können selbstverständlich alle Kinder der Einrichtung teilnehmen, unabhängig davon, ob sie am Bärchenlauf teilgenommen haben“, betont Hoß und verspricht: „Es wird eine unterhaltsame Zauberei sein, bei der die Kinder in das Geschehen mit einbezogen und somit auch selbst zu kleinen Zauberern werden.“

Der 1. Bärchenlauf wird in vier verschiedenen Läufen von je zwei Jahrgängen für Mädchen und Jungen im Alter von 4 bis 11 Jahren angeboten. Der Zeitplan ist wie folgt:

16.00 Uhr: Bambini U6, 250 m (125 m Wendepunktstrecke)

16.10 Uhr: Kinder U8, 900 m (2 x 450 m-Runde)

16.20 Uhr: Kinder U10, 900 m (2 x 450 m-Runde)

16.30 Uhr: Kinder U12, 900 m (2 x 450 m-Runde)

Neben dem Sonderpreis sind Medaillen, Urkunden und Sachpreise ausgelobt. Bei der Anmeldung muss auf eine einheitliche Schreibweise des Team-Namens geachtet werden. Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, empfiehlt der Verein eine frühzeitige Anmeldung. Genauere Informationen befinden sich auf www.baerenkopplauf.de. Interessierte Teams können per E-Mail info@baerenkopplauf.de auch Plakate und Flyer anfordern. Der Bärchenlauf findet als Vorprogramm zum Bärenkopplauf statt.