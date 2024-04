Veröffentlicht am 1. April 2024 von wwa

WISSEN – Ostergruß der SPD-Wissen

Seit längerer Zeit pflegt der SPD-Ortsverein Wisserland die schöne Tradition eines Ostergrußes. So auch wieder an Karsamstag. Vor dem Eingang eines Supermarktes am Verkehrskreisel hatte man sich mit einer ganzen Ladung Ostereiern und sonstigen kleinen Präsenten in Position gebracht. Die allermeisten Kunden nahmen das freundliche Angebot gerne an, viele nutzen auch die Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mit den heimischen Sozialdemokraten. Für die Kinder stand ein Miniplanschbecken bereit. Wer es schaffte, eines der feuerroten Entchen mit einem Kescher einzufangen, konnte es mit nach Hause nehmen. Ortsvereinsvorsitzender Jürgen Linke zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit der Aktion: „Wir haben mehrere Hundert Eier verteilen können und hoffen jetzt, dass dies als guten Zeichen für die anstehende Kommunalwahl gelten kann“. Ein Dank ging noch an die Geschäftsführung des Supermarktes für das Bereitstellen des Geländes für den Ostergruß. (bt) Foto: Bernhard Theis