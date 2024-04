Veröffentlicht am 1. April 2024 von wwa

PRACHT – Erdrutsch an der L 267 in Pracht

Durch den Starkregen in der Nacht auf Ostersonntag kam es zu einem Erdrutsch in der Bergstraße Ortsausgang Pracht. Einige Steinbrocken und Erdreich wurden auf die Landesstraße gespült. Aufgrund der Gefahrenlage wurden die Polizei und die Straßenmeisterei informiert. Vor Eintreffen der Polizei hatte ein Anwohner aus Niederhausen die Steinbrocken von der Straße geräumt. Ortsbürgermeister Udo Seidler wurde vor Ort von der Polizei und der LBM über die weiteren Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Auch die Anwohner, die oberhalb der Bergstraße wohnen, wurden informiert. Da man damit rechnen kann, dass weiteres Erdreich in den Fahrbereich gelangt, wurde im Bereich der Gefahrenstelle die Straße halbseitig gesperrt und es wurde eine Verkehrsampel aufgestellt. In den nächsten Tagen wird geprüft, wie das weitere abrutschen von Erdreich und Bäumen abgefangen werden kann.