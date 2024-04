Veröffentlicht am 1. April 2024 von wwa

ELKHAUSEN – Kreuzwegprozession der Kirchengemeinde Elkhausen-Katzwinkel

Die Kirchengemeinde Elkhausen/Katzwinkel hatte wieder zu einer Kreuzwegprozession eingeladen. Die Strecke war diesmal kürzer als sonst, dafür nahmen am Karfreitag aber gut 50 Gläubige teil. Los ging es bei Haus Marienberge, wo Kaplan Andrzej Bednarz die Teilnehmer mit einem Gebet begrüßte. Besonders froh zeigte er sich über die vielen Kommunionkinder aus Birken-Honigsessen und Elkhausen/Katzwinkel. Nach einer Einführung in den Sinn des Kreuzwegs „Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben“ machte sich die Prozession auf den Weg nach Elkhausen. Jeweils abwechselnd trugen zwei Kinder ein Holzkreuz vorneweg. An einigen Stationen machte man Halt und stimmte österliche Lieder an. Den Abschluss feierten die Gläubigen in der Bonifatius-Kirche. Die Kinder legten dazu ihre Blumen rund um das Kreuz nieder und freuten sich auf das unmittelbar bevorstehende Osterfest. (bt) Fotos: Bernhard Theis