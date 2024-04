Veröffentlicht am 2. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller verfolgt seit je her in allem ganzheitliche Sichtweisen und Ansätze. Mit Pilates steht ein Kurs auf der Agenda, der ganzheitliches Training verfolgt.

Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur. Primär geht es dabei um die Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. Dieser Kurs bietet ein ganzheitliches Körpertraining, in dem vor allem die tief liegenden, meist schwächeren Muskelgruppen angesprochen werden. Wenn man diese trainiert, resultiert dies in einer korrekten und gesunden Körperhaltung.

Das Training umfasst sowohl Kraftübungen als auch Stretching und bewusste Atmung. Der Begründer dieser Sportart, Joseph Pilates, sagte über seine Trainingsmethode: «Nach 10 Stunden fühlen Sie sich besser, nach 20 Stunden sehen Sie besser aus und nach 30 Stunden haben Sie einen neuen Körper.»

In diesem Felsenkeller-Kurs geben die Teilnehmenden ihrem Körper Anmut, Beweglichkeit, Kraft, Stärke und Geschmeidigkeit. Wer den Kurs schon absolviert hat macht gern weiter und erfreut sich an einem Training, das den gesamten Körper vitalisiert. Das Ganze ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Bei regelmäßiger Teilnahme erstatten die gesetzlichen Krankenkassen bis zu 75 % der Kursgebühren. Immer donnerstags, ab dem 11. April, von 17 bis 18 Uhr, geht es an zehn Terminen zur Sache. Die Gebühr beträgt 105 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.