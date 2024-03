Veröffentlicht am 31. März 2024 von wwa

WISSEN – Musical „Petrus – Der Apostel“ begeisterte im kulturWERK

Dass geistliche Musik und Lieder nicht verstaubt sein müssen, und dass die Zeit des frühen Christentums nichts an Aktualität verloren hat, davon konnten sich jetzt die Besucher des Bibel-Musicals von Adonia im kulturWERKwissen überzeugen. Groß und Klein waren der Einladung in Wissens gute Stube gefolgt, um sich von den 70 Aktiven mitreißen zu lassen.

Es war das erste von insgesamt vier Konzerten, das einer der deutschlandweit 45 Projektchöre auf die Bühne des kulturWERKs brachte. Das wurde direkt zum Publikumsmagneten: über 500 Fans kamen, darunter natürlich viele Verwandte und Freunde der Mitwirkenden. Auch die Gastfamilien waren vor Ort, denn die Übernachtung der jungen Musikerinnen und Musiker erfolgte bei Familien in Wissen und Umgebung – das gehört zum bewährten Konzept von Adonia. Örtlicher Partner war die Evangelische Freikirche Wissen e. V. mit Sitz in Schönstein.

Schon nach den ersten Takten war klar, dass Langeweile und Frühjahrsmüdigkeit fehl am Platze waren: Mit rockigen Hits und Worship-Elementen performten die Teenager „Petrus – Der Apostel“ auf beeindruckende Weise. Es gab einen faszinierenden Blick in die frühchristliche Zeit, mit Wundern und Wachstum auf der einen Seite, und Verfolgung und Angst auf der anderen Seite. Schon im Foyer wurden ansprechende Programmhefte verteilt, sodass die eingängigen Liedtexte mitgesungen und auch nach dem Musical noch gelesen werden konnten.

Innerhalb von nur vier Tagen hatten die Aktiven die 13 Titel gemeinsam geprobt, dazu kamen Theater-Szenen aus der biblischen Geschichte rund um den Beginn der christlichen Gemeinde und den nachhaltigen Aufbruch des bekanntesten Apostels. Auch das Schauspiel begeisterte mit erneut sehr schönen Kostümen.

Beginn der Proben war an Palmsonntag in Neuwied, das erste Konzert in Wissen, es folgten weitere Konzerte in Miehlen, Simmern und Vallendar. Vorab hatten die jungen Mitwirkenden bereits die Noten und ein vorproduziertes Album zum Üben erhalten. Deutschlandweit reicht die Adonia-Frühjahrstournee von Dresden bis Kaiserslautern und von Oldenburg bis Bayreuth – das Musical wird an 180 Orten aufgeführt. Ziel des gemeinnützigen Vereins Adonia ist es seit 2001, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit zu stärken und ihr kreatives und musikalisches Potential zu entfalten – natürlich wachsen sie dabei auch in ihrem Glauben und erleben Gemeinschaft. Neben dem Chor agierten Live-Band, Technik-Crew und Betreuer.

Besonders erfreulich: Auch aus dem Bereich Wissen durften talentierte Sängerinnen nicht fehlen – mit Celia, Marisa, Chiara und Hannah waren vier heimische Teens mit von der Partie. Dass gleich beim ersten Konzert so viele Besucher kamen, war eine schöne Motivation für die Kids. So wurde es ein unvergesslicher Abend für Alle. Nach dem Konzert wurden die Teilnehmer ihren Gastfamilien übergeben, wo nach anstrengendem Tag und noch etwas Zeit zum Kennenlernen dann Ruhe und Kraft für das nächste Konzert getankt werden konnte. (Jochen Stentenbach) Fotos: Privat