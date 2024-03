Veröffentlicht am 30. März 2024 von wwa

EICHEN – Sperrung der B 256 zwischen Eichen und Bruchermühle

Im Zeitraum von Samstag, 06. und Sonntag, 07. April 2024 wird die B 256 zwischen Eichen und Bruchermühle zur Durchführung von Rodungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Aus Sicherheitsgründen können diese Arbeiten nur unter Vollsperrung der B 256 ausgeführt werden. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt ab Bruchermühle über das Wiedtal (L 269), weiter über Altenburg (K 70 NR), Schöneberg und Diefenau (L 272) nach Flammersfeld. Für die Gegenrichtung verläuft die Umleitung entsprechend umgekehrt.

Die notwendigen Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit werden in einer gemeinschaftlichen Maßnahme der Waldinteressenten Eichen, des Forstamts Altenkirchen und der Straßenmeisterei Altenkirchen durchgeführt. In der Vergangenheit ist es bei Sturmlagen immer wieder zu Windbruch und dadurch verursachte Sperrung der B 256 gekommen. Um diese Gefahr zukünftig deutlich zur vermindern, sollen an beiden Steilhängen beidseits der Bundesstraße Rodungsarbeiten zur Entnahme von Bäumen, deren Standfestigkeit potentiell gefährdet ist, durchgeführt werden. Aufgrund des Umfangs ist am Wochenende 20. und 21. April 2024 eine erneute Sperrung der B 256 eingeplant, um die Arbeiten dann abschließen zu können. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die im Sinne der Verkehrssicherheit erforderlichen Arbeiten und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen gebeten.