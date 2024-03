Veröffentlicht am 29. März 2024 von wwa

WISSEN – Fahrraddiebstahl in Wissen

In der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag, 28. auf 29. März 2024, wurde in Wissen in der Langstraße ein Fahrrad entwendet. Das blaue Mountainbike, Bereifungsgröße 26 Zoll, stand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei