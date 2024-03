Veröffentlicht am 29. März 2024 von wwa

PUDERBACH – Zeugin gesucht: Unfallflucht auf Parkplatz in Puderbach

Donnerstagvormittag, 28. März 2024 um 11:06 Uhr, meldete sich der Inhaber eines Ladengeschäftes in der „Mittelstraße“ in Puderbach. Auf dem in der Straße „Im Bruch“ befindlichen Parkplatz des Geschäftes war es kurz zuvor zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch auf Grund des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin ermittelt werden. Diese Zeugin war jedoch zum Zeitpunkt der polizeilichen Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort und wird nun gesucht. Die Zeugin oder ggf. weitere Unfallzeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei