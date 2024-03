Veröffentlicht am 31. März 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Freies Gestalten und Modellieren mit Ton: Grundlagenkurs bei der Kreisvolkshochschule

„Entdecke die Welt des Töpferns und lass deiner Kreativität freien Lauf!“ So lädt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen zu einem Grundlagenkurs im Handtöpfern ein. Start ist am 15. April. In entspannter Atmosphäre wird das nötige Know-how erläutert, um auch zu Hause weiterarbeiten zu können.

Ton ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit. Alle benötigten Hilfsmittel werden von Kursleiterin Tanja Sauer gestellt, unter ihrer Anleitung gibt es in einer kleinen Teilnehmergruppe eine Einführung in verschiedene Techniken des Töpferhandwerks. Natürlich werden auch Ideen der Teilnehmer umgesetzt. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Teilnahme am Kurs mit sechs Terminen – jeweils montags von 17 bis 19 Uhr – beträgt 150 Euro inklusive aller Brenn- und Materialkosten. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de. Foto: KVHS Altenkirchen/Kohnen